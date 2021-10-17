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Кабо-Верде выдала США посланника Венесуэлы

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Власти Кабо-Верде выдали США бизнесмена и спецпосланника Венесуэлы в Африканском союзе Алекса Сааба, сообщил Reuters со ссылкой на национальное радио островного государства.

В США Сааба обвиняют в отмывании $350 млн через американскую финансовую систему в пользу венесуэльского правительства. Бизнесмена задержали в июне 2020 года в аэропорту на острове Сал при совместной операции Кабо-Верде и Интерпола. Дипломат направлялся из Венесуэлы в Иран на частном самолете, который сел в Кабо-Верде для дозаправки.

Весной 2021 года Верховный суд Кабо-Верде удовлетворил запрос США, однако решение оставалось за правительством государства.

Адвокаты Сааба назвали обвинения США «политически мотивированными», а до этого заявляли о его дипломатической неприкосновенности. Правительство Венесуэлы, в свою очередь, неоднократно требовало освободить Сааба. После ареста власти республики заявили, что Сааб был венесуэльским дипломатом который находился с «гуманитарной миссией» в Иране.

Власти республики также указывали, что он занимает пост спецпосланника в Африканском союзе. На эту должность президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил Сааба в декабре 2020 года, когда тот уже был задержан, а США добивались экстрадиции бизнесмена.

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В российском МИДе ситуацию со спецпосланником Венесуэлы назвали вопиющей. Напомним, что на этой неделе президент России Владимир Путин назначил послом России в Кабо-Верде бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую. После назначения Украина, которая обвиняет Поклонскую в госизмене, обратилась к властям Кабо-Верде и «подняла вопрос преступной деятельности» нового посла, в том числе связанной с событиями 2014 года и аннексией Крыма. «Спрятаться не получится даже в Африке», — заявил представитель МИД Олег Николенко. В российском МИДе ответили, что Поклонская обладает «абсолютным дипломатическим иммунитетом».

Венесуэла, Кабо-Верде, Алекс Сааб
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