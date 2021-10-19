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Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

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Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что выступает против принудительной вакцинации против нового коронавируса, хотя в целом поддерживает практику прививок в целях борьбы с распространением инфекции.

«Еще раз хочу подчеркнуть: несмотря на мое негативное и жесткое отношение к напряжению людей, — маски и прочее, — вакцинироваться нужно. Я никогда против этого не был. В противном случае зачем я с Путиным договаривался, чтобы мы получили этот «Спутник»- заявил Лукашенко во вторник в Минске на совещании по эпидситуации в стране. Слова президента приводит его пресс-служба на официальном сайте главы государства.

«Я не могу запрещать вакцинировать людей, но и напрягать вы людей не будете», — сказал Лукашенко чиновникам.

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич 9 октября заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. Поликлиники и больницы переведены на режим работы, характерный для роста числа случаев коронавируса. В стране введены обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах. Восемнадцатого октября Минздрав Беларуси сообщил, что постановил приостановить оказание плановой медпомощи в поликлиниках.

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Согласно последним данным Минздрава, с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 573 943 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 546 415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4417 пациентов с выявленным коронавирусом. Ежедневно в Беларуси регистрируют порядка 2 тысяч новых случаев COVID-19, умирают около 15 человек. В Беларуси более 2,55 миллиона человек получили первую дозу вакцины от COVID-19, из них более 1,865 миллиона прошли полный курс вакцинации.

Александр Лукашенко, вакцинация
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