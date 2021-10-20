Лукашенко назвал вакцину, которой согласен привиться от COVID-19

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов привиться от коронавируса только белорусской вакциной. Его слова со встречи с работниками Минской областной клинической больницы приводит сайт главы государства.

Сперва Лукашенко обратил внимание, что президент России Владимир Путин сделал прививку российским препаратом от COVID-19 «Спутник V», а президент США Джо Байден — американо-немецкой вакциной Pfizer.

«А мне чем? Мы договорились с Дмитрием Леонидовичем Пиневичем (министр здравоохранения. — Ред.): как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу — куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину — я готов, но нашу, свою, белорусскую вакцину», — сказал Лукашенко.

В мае президент Беларуси объявил о создании в стране собственной вакцины от COVID-19. Как говорил Лукашенко, препарат, который получили «в пробирке», отличается от того, который страна покупает за рубежом.

При этом Лукашенко подчеркивал, что Беларусь не станет спешить с препаратом собственной разработки, так как вирус может мутировать и штамм «будет совсем другой». Тогда он заявлял об отсутствии гарантий, что разработанные вакцины смогут справиться с новыми штаммами заболевания.

Лукашенко распорядился создать белорусскую вакцину от коронавируса 1 апреля текущего года. Согласно указу, сделать это в течение 2021–2023 годов должны Национальная академия наук и Минздрав. Накануне он говорил, что вакцина поступит в оборот в 2023 году.

Лукашенко переболел COVID-19 в июле прошлого года. По его словам, он перенес болезнь бессимптомно. В декабре Лукашенко отмечал, что не планирует прививаться от коронавируса.

Сейчас население Беларуси вакцинируют от коронавируса препаратом российского производства «Спутник V», а также китайской Sinopharm.