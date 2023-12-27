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Александр Свищев: LEOLAND спровоцировал теннисный бум в Украине

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Александр Свищев: LEOLAND спровоцировал теннисный бум в Украине

Украинский бизнесмен и президент федерации водного поло Украины Александр Свищев, рассказал, как зародилась идея построения спортивно-развлекательного центра "LEOLAND" во Львове.

Открытие комплекса состоялось в очень сложное время для Украины. Это является своеобразным сигналом от бизнеса, что мы живем, развиваем спорт и инвестируем в наших детей, за которыми будущее этой страны, отметил Александр Свищев.

В СРЦ "LEOLAND существует школа для самых маленьких теннисистов "LeoSport". Здесь занимаются дети большим теннисом уже с трех лет. В клубе работает семь профессиональных тренеров, которые получили хорошую базу для воспитания спортсменов, а дети имеют возможность развиваться и будущем прославлять Украину на международной арене.

"Долгое время от спортивного сообщества был большой запрос на реставрацию спортивного комплекса во Львове. Такой запрос был и от городской и областной власти Львова. Поэтому, когда появилась финансовая возможность и встал вопрос инвестирования средств в реставрацию спортивного комплекса "Украина", я принял этот вызов. Вместе с командой и теннисным сообществом Львова мы долго обсуждали концепт комплекса. Задача была построить современные и крутые теннисные корты, на которых можно играть в теннис в течение целого года. Эту амбициозную идею мы воплощали в жизнь почти пять лет, именно столько длилась реконструкция комплекса. И вот уже прошел год, как комплекс "LEOLAND" открыт для посетителей. Кроме тенниса, в концепт комплекса мы закладывали различные виды активностей, чтобы каждый маленький посетитель нашел то, что ему по душе. Здесь есть уроки по дошкольному образованию: химии и физики, дети могут делать первые шаги в футболе, теннисе и танцах. Здесь есть укрытие, в случае воздушной тревоги дети находятся в безопасном месте" - отметил Александр Свищев.

За год работы комплекса удалось провести крупные турниры по теннису, чемпионаты Украины среди детей и взрослых, которых во Львове не было уже более десяти лет.

Руководитель теннисной школы "LEOSPORT" и старший тренер Елена Булачек рассказала, что за этот год в школу вступило уже 130 человек и это очень большой показатель.

Кроме того, благодаря появлению "LEOLAND" только за последний год заинтересованность в занятии большим теннисом в городе выросла на сорок процентов отметила председатель львовского подразделения Федерации тенниса Украины Наталья Бодня.

"LEOLAND — это сочетание большого спорта и детских грез" - резюмировал украинский бизнесмен и главный инвестор Александр Свищев.

спорт, теннис, дети, Александр Свищев, Александр Юрьевич Свищев, LEOLAND, развлечения
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