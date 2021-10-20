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В Киеве повысят цены на проезд в городском транспорте

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В Киеве повысят цены на проезд в городском транспорте

В Киеве повысят цены на проезд в коммунальном транспорте, сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

«Это — непопулярный шаг, на который мы вынуждены пойти ради сохранения стабильной работы коммунальных предприятий-перевозчиков. Сегодня, в условиях повышения тарифов на энергоносители, оставить стоимость проезда на существующем уровне означает: загнать перевозчиков в долговые ямы, а впоследствии и парализовать работу транспортных предприятий. Именно поэтому мы вынуждены начать процедуру по повышению тарифа. Сейчас мы ожидаем предложения от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования тарифа. После этого будет сформирована обоснованная стоимость проезда, и мы подадим предложение на обсуждение общественности», — пояснил Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

Он отметил, что летом стоимость проезда выросла во многих городах Украины — во Львове, Полтаве, Николаеве, Запорожье и других, в то время как киевские власти оттягивали момент повышения тарифов.

«Сегодня же, когда город принял меры, чтобы не повышать тариф на теплоносители для населения, а компенсировать разницу за счет местного бюджета, увеличивать финансирование на и так дотационный общественный транспорт просто невозможно. Такой шаг может привести недофинансированию городских программ, которые являются критически важными для многих киевлян», — подчеркнул Поворозник.

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Он отдельно отметил, что при этом все имеющиеся льготы на проезд для киевлян сохранятся.

Киев, коммунальный транспорт
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