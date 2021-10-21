Путин раскритиковал капитализм, но заявил, что революция – не выход

Существующая модель капитализма себя исчерпала, заявил президент России Владимир Путин.
«Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя», — сказал глава российского государства, выступая в четверг на заседании международного клуба «Валдай».
По словам российского лидера, которого цитируют местные СМИ, в последние десятилетия мир переживает цивилизационный кризис, опасностям необходимо противостоять. Он отметил, что в настоящее время идет эпоха перемен и они всё глубже и фундаментальнее.
Также Путин отметил, что ни одна революция не стоила того урона, который она принесла человечеству. Революция — это путь усугубления кризиса, а не выхода из него, добавил президент России.
«30 лет назад потенциально очень мощная держава вовремя не вступила на путь необходимых гибких, но обязательно продуманных преобразований и в результате пала жертвой догматиков разного толка, и реакционеров, и так называемых прогрессистов. Все постарались, с обеих сторон», — сказал президент РФ.
«Эти примеры нашей истории позволяют нам утверждать: революция — путь не выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса», — добавил Путин.
В предстоящий период мирового переустройства, исход которого еще не известен, умеренный консерватизм — это самый разумный принцип мировоззрения, считает он.
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