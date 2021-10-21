Кравчук проходит реабилитацию в Германии

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук, перенесший операцию на сердце, успешно проходит сейчас реабилитацию в Германии, сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

«С господином Кравчуком немного деликатный вопрос. Он заключается в том, что родственники и близкие просили не комментировать. Но поскольку есть общественный интерес, информацию можно озвучить. Он проходит сейчас реабилитацию в Германии. Родственники говорят, что она довольно успешная», — рассказал Арестович в эфире телеканала «Наш».

Также он отметил, что еще неизвестно, сможет ли Кравчук появиться на публике до конца года.

Как сообщалось, в конце июня текущего года первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

В настоящее время главу украинской делегации замещает вице-премьер — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.