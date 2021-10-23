Премьер Молдовы оценила переговоры с Россией по газу

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что Кишинев не признает исторический долг за газ, поэтому он не должен быть частью переговоров с «Газпромом» о поставках топлива в страну. Об этом она сказала в эфире телеканала Moldova 1.
«Историческая задолженность — это очень большой долг, который мы не признаем, мы не считаем, что он должен быть частью переговоров по газовому контракту. Это тема для отдельного разговора, она должна обсуждаться в другом контексте», — заявила Гаврилица.
Накануне власти Молдовы ввели ЧП из-за ситуации с дефицитом газом в стране. Он продлится до 20 ноября. Обращаясь к парламенту, Гаврилица рассказала о «тяжелых переговорах с „Газпромом“ по снижению тарифов на газ».
Как сообщили российские СМИ со ссылкой на свои источники, двухдневные российско-молдавские переговоры по газовой тематике у замуководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака «закончились безрезультатно». Российская сторона предложила «справедливую рыночную цену» с предоставлением дополнительной 25% скидки. Но условием получения указанной скидки являлся возврат в течение 3 лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около $700 млн (без учета долга Приднестровья).
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