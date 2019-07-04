Молдова попросит у России скидку на газ

Президент Молдовы Игорь Додон рассчитывает до середины августа встретиться с руководством России и обсудить предоставление скидки на газ. Об этом он рассказал в эфире телеканала NTV Moldova.

«Нам нужна скидка на газ на четыре-пять месяцев до конца года», — сказал он и отметил, что это необходимо для преодоления рисков. «Я думаю, что мы найдем выход из ситуации, для того чтобы население не пострадало», — сказал он.

Президент соседней страны отметил, что Национальное агентство по регулированию в энергетике в конце 2018 года, перед парламентскими выборами, снизило тарифы на газ. Додон считает, что данное решение было принято в политических целях и не было обосновано экономически.

Другим путем решения проблем Додон считает смену руководства компании Moldovagaz. «Я надеюсь, что это будет профессионал, который знает специфику», — заявил президент. По его словам, в период двоевластия в начале июня Moldovagaz покупала дорогостоящие автомобили и перечисляла многомиллионные авансы за вещи и материалы, которые не нужны Moldovagaz. «Нужно назначить нормального руководителя, посмотреть все внутренние резервы и разобраться с этими схемами», — сказал глава государства.

Отметим, что 6 июня Додон встречался с главой российского «Газпрома» Алексеем Миллером на Петербургском экономическом форуме и договорился с ним о начале переговоров по условиям контрактов на поставку и транзит газа с 1 января 2020 года.