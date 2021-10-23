Facebook обвинила украинца в краже данных 178 млн пользователей

Компания Facebook подала иск в суд северного округа штата Калифорния в США против гражданина Украины по обвинению в краже и продаже личных данных 178 млн пользователей социальной сети, пишет Insider.

В документе говорится, что с января 2018 года по сентябрь 2019 года Александр Солонченко, известный под псевдонимом Solomame, получил доступ к идентификационным данным аккаунтов и телефонным номерам 178 млн пользователей Facebook.

В компании считают, что доступ к данным он получил благодаря специальной программе, которая автоматически отправляла пользователям запросы через приложение Messenger.

По данным компании, в мае 2021 года Солонченко продал украденные данные на одной из онлайн площадок. Также в Facebook утверждают, что ранее хакер бесплатно разместил на портале данные 10 млн пользователей украинского Приватбанка и французской аналитической фирмы.

В октябре неизвестные выставили на продажу в даркнете (сегмент Всемирной сети, где осуществляются незаконные операции) базу данных, в которой содержится 1,5 млрд пользователей Facebook. В базе содержатся имена, телефонные номера, электронные и физические адреса пользователей, писал Privacy Affairs.

Позднее в Facebook заявили, данные о пользовательях надеждно защищены и в третьи руки не попадали.

Эксперты предполагали, что на продажу была выставлена сборка данных, собранная самой компанией Facebook в 2019 году.