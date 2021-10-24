Китай вывел на орбиту спутник для сбора космического мусора

Китай успешно вывел на орбиту спутник «Шицзянь-21» для испытания технологий по ликвидации космического «мусора». Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Корпорацию аэрокосмической науки и техники КНР.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3B», стартовавшей с космодрома «Сичан» в провинции Сычуань на юго-западе страны в 09:27 по пекинскому времени (04:27 по Киеву).

Спутник проведет эксперименты по своду с орбиты космического «мусора», в том числе старых космических аппаратов и останков ракет.