Падение рейтинга Байдена стало рекордным среди всех президентов США с 1945 года

Рейтинг одобрения гражданами США деятельности президента страны Джо Байдена за первые девять месяцев на посту главы государства показал наибольшее падение, чем у любого другого американского лидера со времен Второй мировой войны. Об этом говорится в исследовании института общественного мнения Gallup.
По его подсчетам, рейтинг Байдена снизился на 11,3 п. п. В начале президентского срока ему доверяли 56% американцев, однако сейчас — только 44,7%. Такое снижение оказалось наибольшим среди всех президентов США с 1945 года.
Предыдущий рекорд падения рейтинга за первые девять месяцев работы был зафиксирован у Барака Обамы (упал на 10,1 п.п., с 63% до 52,9%). У предшественника Байдена — Дональда Трампа — этот показатель за этот же период снизился на 4,4 п.п. (с 41,3% до 36,9%).
В исследовании отмечается, что не у всех президентов США рейтинг одобрения за первые девять месяцев работы снижался. Так, например, у Джона Кеннеди он вырос на 2,5 п.п. (с 74,3% до 76,8%), у Джорджа Буша-старшего — на 12 п.п. (с 57% до 69%). Лидером по росту рейтинга является Джордж Буш-младший, у которого этот показатель взлетел на 13,1 п.п. (с 58,4% до 71,5%).
В июле 2017 года ABC News и Washington Post опубликовали рейтинг доверия президенту США. Тогда уровень поддержки Дональда Трампа со стороны американцев упал до рекордной отметки 36% — таким низким он не был ни разу за последние 70 лет, говорилось в исследовании. К концу года рейтинг одобрения Трампа снизился еще сильнее — до 32%.
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