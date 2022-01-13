Украинский спутник «Сич-2-30» сегодня запустят в космос на корабле Илона Маска

В четверг, 13 января, состоится запуск украинского космического аппарата «Сич-2-30» («Сич-2-1») с ракетой-носителем Falcon 9 в рамках миссии Transporter 3.
Онлайн-трансляцию можно посмотреть на ютуб-канале компании Илона Маска SpaceX.
Запуск состоится со стартового комплекса SLC-40 на базе ВВС США на мысе Канаверал в 17.25 по киевскому времени.
На запуск дается 29-минутное стартовое окно.
Спутник «Сич-2-30» изготовлен КБ «Южное» (город Днепр) для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидации последствий стихийных бедствий.
Кроме того, с помощью спутника можно будет получать данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей.
Спутник должен стать первым за последних 10 лет отечественным аппаратом дистанционного зондирования Земли.
Сначала он разрабатывался под названием «Сич-2-1», затем был переименован в «Сич-2-30», поскольку его планировали запустить к 30-летию независимости Украины. Спутник является несколько улучшенной версией Сич-2, который, в свою очередь, был доработанной версией EgyptSat-1. Масса спутника — 180 кг.
8 декабря 2021 года спутник отправился из аэропорта «Борисполь» в США, в космический центр имени Кеннеди, для подготовки к запуску.
Сначала запуск «Сич-2-30» на околоземную орбиту был запланирован на 10 января 2022 года, но впоследствии перенесен на 13 января.
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