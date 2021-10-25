Зеленский готовит очередную инвестпрограмму «Большая энергоэффективность»

По словам первого вице-премьер министра Алексея Любченко, Офисом президента готовится масштабная программа энергоэффективности, включающая реновацию жилых домов и коммуникаций, которая позволит Украине в будущем экономить до 20–30% энергоносителей. Об этом ZN.UA рассказал первый вице-премьер Украины — Алексей Любченко.

Объемы финансирования программы лишь незначительно уступают «Большому стройке» — речь идет об освоении 300 млрд грн за три года. Отвечая на вопрос об источниках финансирования таких значительных сумм, Любченко отметил: «Это будут разные деньги. Это и местные бюджеты, и государственный, большая надежда возлагается на банковскую систему. Мы даже уверены, что банковская система откликнется, если государство гарантирует компенсацию процентов по таким займам. Тут даже может выступить соинвестором и „Нафтогаз Украины“, потому что это его прямой интерес».

Ранее президент Зеленский заявил о необходимости завершения строительства около 1000 объектов в рамках программы «Большая стройка» в течение 2021-2022 годов.