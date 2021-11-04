Любченко могли уволить из-за зама Новиковой

Первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Алексея Любченко отправили в отставку из-за вскрывшейся недавно коррупционной истории, в которой определенную роль сыграла заместительница Любченко в Минэкономики Ирина Новикова

Об этом пишет From-ua.com.

По информации издания, главной причиной увольнения Любченко стало то, что под его прикрытием «в Минэкономики процветала еще одна „схема“, основанная на близких отношениях его заместительницы Ирины Новиковой и генерального директора „Арселор Миттал Кривой Рог“ Мауро Лонгобардо».

Как пишет издание, отношения Новиковой и Лонгобардо «носят характер близкий и романтический. Их уже неоднократно видели вместе на публичных мероприятиях. В частности, камеры журналистов зафиксировали эту пару на праздновании Дня металлурга в Кривом Роге. Пара регулярно не скрываясь отдыхает за границей, а в Украине проживают в одной квартире в Киеве. Что весьма странно для чиновника такого уровня с доступом к гостайне, который должен курировать и контролировать деятельность такого рода предприятий».

«Судя по всему, Новикова крутит в рабочее время роман с иностранным инвестором при прямом покровительстве и с поощрения теперь уже экс-министра», — пишет издание.

«Любопытно то, когда Новикова, занимающая очень высокий пост на государственной службе, умудряется выполнять свои прямые должностные обязанности замминистра, если постоянно летает отдыхать со своим иностранным сожителем? И как на это смотрел ее непосредственный руководитель Любченко? » - задается вопросом издание.

«Когда-то в Украине много шуму в СМИ наделал проект так называемых „инвестнянь“, предполагающий, что за важными иностранными инвесторами будут закреплять неких кураторов и помощников от украинской власти, которые будут помогать иностранцам вкладывать деньги в украинскую экономику. Об этом проекте много шутили, но вряд ли даже самые смелые шутники могли предположить, что в Минэкономики этот проект будет реализован настолько глубоко. Такое вот ноу-хау от Любченко с полным погружением инвестнянь в процесс», — говорится в статье.

Журналисты отмечают, что в таких отношениях явно есть конфликт интересов. «Наличие подобных отношений между высокопоставленным руководителем Минэкономики и инвестором, делает чиновницу заинтересованной в том, чтобы предприятие близкого человека получило от государства некие преференции», — говорится в статье.

Журналисты предполагают, что из отношений Новиковой и Лонгобардо свою выгоду извлекал и Любченко.

«То, как Любченко удалось наладить взаимовыгодное сотрудничество с крупным иностранным инвестором, видимо, окончательно добило и без того далекую от безупречной репутацию вице-премьера и поставило крест на его планах возглавить Кабмин», — говорится в статье.

Напомним, ранее Любченко уже неоднократно обвиняли в причастности к коррупционным схемам. В частности, СМИ писали, что Любченко был причастен к коррупции в Государственной налоговой администрации времен Януковича. В последнее время против Любченко звучали достаточно громкие обвинения в организации миллиардных «скруток» на возмещении НДС.