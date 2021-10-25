Львов может уже сегодня перейти «красную» зону

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город может попасть в «красную» зону карантина уже сегодня. Решение примет государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом Садовый заявил во время утреннего эфира на радио «Люкс FM», передает пресс-служба Львовского городского совета.

За ночь в городские больницы поступили 56 новых больных, лишь 6 пациентов были выписаны, 19 человек скончались, сообщил мэр.

«Я думаю, что мы будем в „красной“ зоне и будут действовать те ограничения, которые мы уже предварительно устанавливали с 1 ноября. Вероятно, они просто начнут действовать поскорее. Мы ожидаем сегодня решения государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которая должна принять соответствующее решение», — заявил Садовый.

Он сообщил, что областная клиническая больница загружена на 110%, по городским больницам на сегодня загруженность ориентировочно 53%.