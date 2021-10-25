Минздрав разрешит комбинировать COVID-вакцины для дополнительной дозы

При введении дополнительной дозы вакцины от COVID можно будет комбинировать препараты. Но на основании стандартных рекомендаций.
Как сообщает РБК-Украина, об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.
«Если мы говорим о сочетании вакцин, то оно уже более или менее урегулировано. Будут использоваться стандартные рекомендации, которые действуют в настоящее время», — отметил он.
По его словам, разрешено сочетание мРНК-вакцин с мРНК-вакцинами, а также сочетание AstraZeneca с мРНК-вакциной.
«То есть Moderna может быть замещена на вторую дозу вакцины Pfizer или наоборот. И также вакцина AstraZeneca может быть замещена мРНК-вакциной для второй прививки, когда первая была сделана AstraZeneca... Для введения третьей дополнительной вакцины будет действовать такая же норма, то есть принцип совместимости мРНК-вакцин или векторной с мРНК», — подчеркнул Кузин.
А что касается других конфигураций, по его словам, на сегодня нет доказательной базы о безопасности и эффективности других сочетаний.
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