В больницах Херсонской области заканчивается кислород

Запасов кислорода в больницах Херсонской области, занимающихся лечением больных коронавирусом жителей, хватит лишь на три дня, заявил заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Николай Якименко.

«В данный момент очень сложная ситуация с кислородом. Она не критическая, но сложная. У нас на трое суток кислорода хватает», — заявил Якименко во время брифинга в понедельник.

Он отметил, что в области за сутки используется почти 15 тонн медицинского кислорода.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко утверждал, что в Украине нет дефицита кислорода для пациентов с коронавирусом. По словам министра, все, кто нуждается в кислородной терапии, получают ее.