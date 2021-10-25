СНБО опубликовал список «пророссийских» Telegram-каналов

Совет национальной безопасности и обороны обнародовал список украинских Telegram-каналов, которые якобы продвигают пророссийские нарративы и унижают национальное достоинство украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что Центр противодействия дезинформации при СНБО проанализировал аккаунты и телеграмм-каналы, которые систематизировано продвигают пророссийские нарративы о «Глоссарии названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, г.Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», а также аккаунты некоторых персональных блогов.

«На публикацию Глоссария мгновенно отреагировали телеграм-каналы, которые непосредственно связаны с дезинформационной деятельностью в пользу Российской Федерации. Основным нарративом стало унижение национального достоинства украинцев, особенно Революции достоинства, которое каналы называют «переворотом», — говорится в отчете Центра противодействия дезинформации.

Среди таких каналов:

— Klymenko Time (53 тысячи подписчиков) — медийный проект, принадлежащий бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко. Проект был запущен в октябре 2017 года. Уже в декабре 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в студии YouTube канала Klymenko Time. Это было реакцией на проведение эфира с адвокатом Татьяной Монтян. Канал часто распространял пророссийские и направленные против правительства Украины публикации;

— Vesti (20 тысяч подписчиков) — канал издания Vesti.ua, принадлежащего медиахолдингу «Мультимедиа-инвест групп». Главой холдинга является бывший пресс-секретарь и гражданская супруга Александра Клименко — Ольга Семченко.

Как отмечается в отчете, первые два канала открыто связаны с Александром Клименко.

«Не является неожиданностью, что личные интересы Клименко направлены на расшатывание общественно-политической ситуации в Украине, критику действий правительства и поддержку сепаратистских движений. Эти каналы и связанные с ними медиа уже неоднократно были замечены в продвижении интересов пророссийских деятелей», — отметили в СНБО.

Также для распространения дезинформационных материалов в пользу РФ были использованы следующие Телеграмм каналы:

— Шептун (57 тысяч подписчиков) — один из популярных анонимных Telegram-каналов, который пишет о политике. Характерным признаком является публикация инсайдов и непроверенной информации. Активно цитирует прокремлевских пропагандистов.

— First (447 тысяч подписчиков) — один из крупных Telegram-каналов, который пишет о политике в Украине. На первый взгляд не выделяется среди других резкими пророссийскими публикациями. Однако анализ взаимодействия с другими каналами свидетельствует, что он принадлежит к пулу, поддерживаемому РФ.

Эти два канала администрируются пользователем «@A_menejer» (он же @ A_manager2 и @Arhangel). Согласно данным СБУ, это лицо принимает заказы из публикаций материалов политического характера, осуществляет менеджмент и администрирование сети Telegram-каналов. Реальное лицо, стоящее за администрированием, известно правоохранительным органам, и в настоящее время находится в розыске по ст. ст. 293-294 УК Украины (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием).

В СНБО отметили, что все упомянутые каналы принадлежат к пулу Клименко или напрямую курируются РФ. Путем манипулирования информационными потоками они образовали сеть из телеграмм-каналов, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. С помощью непрерывных цитирований и перепостов создается иллюзия независимого мнения канала, которая подкреплена ссылкой на больший, и, соответственно, «более уважаемый» канал. Хотя на самом деле они являются лишь «ретрансляторами» нарративов РФ, замаскированными под так называемую «украинскую оппозицию».

«Таким образом, мы можем убедиться в существовании и скоординированной деятельности большой разветвленной сети пропагандистских ресурсов, работающих в пользу интересов РФ. Эта сеть ориентирована на проведение дискредитационных дезинформационных кампаний против Украины с целью расшатывание внутриполитической ситуации. Для противодействия деструктивному информационному влиянию был разработан „Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией РФ Автономной Республики Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей“, как составляющая комплекса мер по защите информационной безопасности государства», — отметили в СНБО.

Напомним, 20 октября Аппарат СНБО обнародовал глоссарий, который рекомендуется использовать органам государственной и местной власти, чтобы противостоять российским нарративам в информационном пространстве. Документ является инструментом усиления позиции государства в медийном пространстве благодаря внедрению политики «единого голоса» как элемента противостояния в информационной войне, которая развязана Кремлем.