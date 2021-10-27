Столичный завод «Большевик» продали на аукционе почти по стартовой цене

Фонд государственного имущества (ФГИ) в ходе аукциона в среду продал АО «Первый киевский машиностроительный завод» за 1,429 млрд грн.
Аукцион, который продлился около 10 минут, прошел в один раунд, в ходе которого участник 3 предложил цену в 1,409 млрд грн, а участник 1, которым выступило ООО"Дженерал Коммерс«, предложил 1,429 млрд грн.
ООО Дженерал Коммерс зарегистрировано в Киеве в 2018 году, уставной капитал — 4,1 тыс. грн. Руководитель — Игорь Хижняк.
Как написал в Телеграм бывший журналист Сергей Лещенко, приватизация завода «Большевик» закончилась фиаско. Эта территория почти в центре Киева уйдет под застройку. Рыночная цена такой территории оценивается в два раза выше.
По его мнению, конкуренции за завод не случилось, поскольку часть цехов находится под контролем у частных структур. Злые языки связывают эти структуры с Василием Хмельницким. И потенциальные участники торгов понимали, что участие в приватизации потом обернется войной с ним. Убедить инвесторов участвовать в такой приватизации не смог Фонд государственного имущества. В результате, завод с территорией ушел за цену, которая меньше чем на 5 процентов выше стартовой. Победителя приватизациии тоже связывают с Василием Хмельницким.
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