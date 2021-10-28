Цена на газ в Европе пошла вниз

Цена на газ в Европе на открытии торгов упала на 6% и опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м на фоне ожиданий заполнения «Газпромом» европейских ПХГ, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 9:01 по Киеву снизилась до отметки $973 за 1 тыс. куб. м, или €81,2 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Ранее председатель правления российского «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что «Газпром» готов продолжить закачку в европейские подземные хранилища газа (ПХГ) после того, как завершит заполнение ПХГ в России. По его словам, заполнение российских хранилищ планируется полностью закончить 8 ноября.