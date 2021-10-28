Посол Украины раскритиковал позицию Германии по ситуации с БПЛА на Донбассе

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что украинская сторона категорически отвергает заявление немецкого МИД в связи с ситуацией с применением на Донбассе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar. Такую позицию Мельник выразил в комментарии газете Bild, опубликованном в среду.

«Украинская сторона категорически отвергает сегодняшнее предупреждение Министерства иностранных дел ФРГ», — цитирует дипломата издание. По его словам, Украина имеет законное право на самооборону, если ее территория днем и ночью подвергается бомбардировке.

Посол считает, что немецким властям следует «удвоить усилия в качестве посредника для созыва нормандского саммита в Берлине, как было согласовано, и поставить Москву на ее место».

В среду представитель немецкого дипломатического ведомства Андреа Зассе заявила журналистам в Берлине, что МИД Германии призывает участников конфликта на востоке Украины к деэскалации и обеспокоен развитием событий последних дней и настаивает на дипломатических усилиях. По ее словам, беспилотники используют все стороны, а разрешено это только Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.