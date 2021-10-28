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Реальная зарплата за год выросла на 6,9%

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Реальная зарплата за год выросла на 6,9%

Реальная заработная плата в Украине в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020 года возросла на 6,9%, а относительно августа текущего года — на 0,5%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Как отметило статведомство, средняя номинальная заработная плата штатных работников в сентябре по сравнению с августом-2021 увеличилась на 1,7%, а в годовом измерении — на 18,7%, составив 14 239 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты (6 тыс. грн).

Уточняется, что в августе 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 13 997 грн, июле — 14 345 грн, июне — 14 313 грн, мае — 13 499 грн, апреле — 13 543 грн, марте — 13 612 грн, феврале — 12 549 грн, январе — 12 337 грн.

По данным Госстата, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в сентябре-2021 к сентябрю-2020 наблюдался в Ривненской (на 27,3%), Хмельницкой (на 23,6%), Николаевской (на 21,6%), Киевской (на 21,2%), Волынской (на 19,6%), Житомирской (на 19%), Черкасской (на 18,6%), Харьковской (на 18,4%) и Львовской (на 18,3%) областях, а также в Киеве (на 19,7%).

Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве — 20 658 грн, самый низкий в Черновицкой области — 10 976 грн.

В сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата выросла в сфере временного размещения и организации питания — на 37,9%, искусства, спорта и развлечений — на 35,3%, информации и телекоммуникаций — на 26,6%, в сельском хозяйстве — на 23,9%, в сфере операций с недвижимостью —на 21,9%, в образовании — на 21,1%, в сфере оптовой и розничной торговли — на 20,4%, в здравоохранении — на 18,5%, на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы — на 17,8%, в промышленности — на 16,8%, в финансовой и страховой деятельности — на 16,6%, в строительстве — на 15,5%, в профессиональной, научной и технической деятельности — на 14,2%, в сфере административного обслуживания — на 13,5%, госуправлении и обороны — на 13%, предоставлении других видов услуг — на 6,9%.

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Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г. Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

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