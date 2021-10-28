В ЕС заявили, что «Газпром» оказывает давление на Молдову

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что российская компания «Газпром» оказывает на Молдову давление в вопросах поставки топлива.

«Видим попытки „Газпрома“ оказать политическое давление вместо снижения цены на газ с их стороны. Мы согласны с премьер-министром насчет необходимости укрепления устойчивости республики на случай любой попытки использовать энергетику как геополитические оружие», — сказал он в четверг по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Молдова на совместной с премьер-министром страны Натальей Гаврилицей пресс-конференции.

По словам Борреля, Евросоюз готов помочь Молдове в преодолении кризиса. «Первый шаг — это €60 млн на поддержку бюджета, о которых было объявлено вчера», — отметил он.

Переговоры о долгосрочном контракте с «Газпромом» продолжаются, но без особого успеха.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце страна импортирует газ по рыночной цене — около $790 за 1 тыс. куб. м. Кишинев добивается снижения стоимости газа в среднем до $200-300 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148.