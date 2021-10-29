С начала года за незаконный экспорт военной продукции назначены штраф на 1,5 млрд грн

Контрразведка Службы безопасности Украины с начала 2021 года выявила и предотвратила почти 59 попыток нарушения порядка осуществления международной передачи контролируемых товаров на сумму более 670 млн. грн.
«Нарушителям законодательства в сфере экспортного контроля предписано уплатить в государственный бюджет почти 1,5 млрд грн в виде штрафных санкций. Также в Министерство обороны Украины переданы изъятые из незаконного оборота комплектующие к боевым самолетам, бронетехнике и зенитно-ракетным комплексам на сумму более 1 млрд грн», — сообщает пресс-служба СБУ.
Кроме того, с начала года суд наказал 26 организаторов схем нелегальной переправки за границу военной продукции и товаров двойного назначения. В рамках еще 59 уголовных производств продолжаются досудебные расследования для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности причастных лиц.
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