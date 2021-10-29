Зеленский призвал не бояться страшилок и вакцинироваться

Президент Владимир Зеленский считает выходом из новой мощной волны COVID-19 вакцинацию и призывает усиливать ее темпы.
Об этом он заявил в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе, сообщает Укринформ.
«Я очень прошу, чтобы мы все с вами выключили соцсети именно по этому вопросу и включили все мозг. Нужно вакцинироваться. На сегодняшний день это не страшилки, это действительно единственное решение. Хочу, чтобы мы не боялись тех страшилок в СМИ, соцсетях, а боялись именно этого вируса», — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что сейчас Украина, как и весь мир, переживает очередную мощную волну коронавируса, штамма «Дельта» и появление новых штаммов, наблюдаются новые антирекорды по числу больных и умерших.
Президент убежден, что увеличение прививок и является выходом из этого «коллапса».
Он рассказал, что на последнем заседании СНБО была поставлена задача увеличивать темпы вакцинации до 300 тысяч в сутки, по его словам, уже более 290 тысяч человек вакцинируются ежедневно.
Глава государства призвал руководителей на местах «засыпать и просыпаться с этой темой», чтобы увеличивались темпы вакцинации.
Как сообщалось, по данным Минздрава, в Украине с начала вакцинальной кампании сделано более 17 млн прививок против COVID-19.
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