Меркель рассказала о планах после отставки

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель после того, как уйдет из большой политики, хочет больше путешествовать и читать. Об этом она сказала в опубликованном в субботу интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«И сейчас я вижу, что есть ряд вещей, которых мне как канцлеру не хватало. Может быть, немного путешествий, чтение или просто заняться чем-то в свободное время, зная, что через 20 минут не произойдет ничего судьбоносного. Этого я жду», — сказала она.
Меркель со вторника является и.о. канцлера ФРГ. Она будет исполнять эти обязанности до тех пор, пока не завершатся коалиционные переговоры под руководством социал-демократа Олафа Шольца. Если эти переговоры закончатся успешно, то именно Шольц станет новым главой правительства. Это может произойти уже в декабре 2021 года.
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