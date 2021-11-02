Зеленский и генсек НАТО обсудили ситуацию на востоке Украины

Президент Владимир Зеленский в Глазго на полях климатической конференции встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним развитие ситуации с безопасностью на востоке Украины.
Об этом глава украинского государства сообщил в Твиттер.
«На полях конференции COP26 обсудили с Йенсом Столтенбергом развитие ситуации с безопасностью на Донбассе. Для Украины очень важна поддержка НАТО в контексте вызовов, которые предстали перед нашей страной», — отметил Зеленский.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский находится в Глазго, Великобритания, где проходит климатический саммит COP26.
Ранее во вторник глава государства встретился с президентом США Джо Байденом и побеседовал с ним о ситуации с безопасностью на востоке Украины.
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