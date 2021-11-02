Бизнесмена Галантерника объявили в национальный и международный розыск

Национальное антикоррупционное бюро объявило как в национальный, так и в международный розыск одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Его подозревают в создании и руководстве преступной организации в Одессе, нанесшей 689 млн грн ущерба местной общине.

По данным НАБУ, указанные лица завладели шестью земельными участками в Одессе. Отдельно фигурантов подозревают в завладении более 131 млн грн на закупке земельного участка бывшего аэродрома «Застава» по завышенной стоимости.

Как сообщалось, 2 июля 2020 года в рамках расследования по делу о незаконной схеме присвоения имущества города Одессы были проведены обыски в офисных помещениях и по месту жительства лиц, причастных к схеме.

В начале октября 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову, бывшему прокурору Одесской области Олегу Жученко, двум депутатам Одесского городского совета VII созыва и бизнесмену Владимиру Галантернику. Всего в уголовном производстве фигурируют 16 человек, из которых, по данным НАБУ, 10 являются членами преступной организации, а остальные — соучастниками совершения преступлений.

«Участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами — средствами местного бюджета и землей... для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за этих действий в течение 2016-2019 годов громада потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы составляет 689 млн грн», — сообщило НАБУ.

Где сейчас находится Галантерник, неизвестно. По данным СМИ, 31 августа этого года Галантерник выехал за границу из Харькова, где якобы договорился с пограничниками о пересечении границы без информирования об этом детективов НАБУ.