Зеленский обсуждал со Столтенбергом вступление Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбег сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с ним в Нью-Йорке поднимал тему вступления Украины в альянс. Об этом генсек сообщил на пресс-конференции в Колумбийском университете.
«Когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке пару дней назад, он поднимал вопрос членства для Украины в НАТО», — сказал Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос. Говоря о возможных сроках вступления, генсек НАТО отметил, что не ему об этом говорить.
По словам Столтенберга, для Украины и НАТО важно фокусироваться на реформах — как модернизировать и укреплять украинские институты безопасности и обороны, бороться с коррупцией, усиливать верховенство права.
Напомним, что стремление Украины в НАТО и ЕС было закреплено в Конституции страны в феврале 2019 года. Соответствующий указ подписал экс-президент Украины Петр Порошенко. Закон обязывает правительство реализовать курс на вступление в объединения, а президенту дает статус гаранта этого курса.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016