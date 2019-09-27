Зеленский обсуждал со Столтенбергом вступление Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбег сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с ним в Нью-Йорке поднимал тему вступления Украины в альянс. Об этом генсек сообщил на пресс-конференции в Колумбийском университете.

«Когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке пару дней назад, он поднимал вопрос членства для Украины в НАТО», — сказал Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос. Говоря о возможных сроках вступления, генсек НАТО отметил, что не ему об этом говорить.

По словам Столтенберга, для Украины и НАТО важно фокусироваться на реформах — как модернизировать и укреплять украинские институты безопасности и обороны, бороться с коррупцией, усиливать верховенство права.

Напомним, что стремление Украины в НАТО и ЕС было закреплено в Конституции страны в феврале 2019 года. Соответствующий указ подписал экс-президент Украины Петр Порошенко. Закон обязывает правительство реализовать курс на вступление в объединения, а президенту дает статус гаранта этого курса.