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Большинство не вакцинированных от COVID-19 украинцев не хотят это сделать

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Большинство не вакцинированных от COVID-19 украинцев не хотят это сделать

Только около 42,3% еще не вакцинированных от COVID-19 украинцев готовы это сделать при определенных условиях, не хотят прививаться 54,6%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ, UNICEF).

Как сообщается в пресс-релизе фонда, по данным исследования, более всего мотивирует желающих прививаться то, что вакцинация может предотвратить COVID-19 или осложнения от заболевания, а также то, что они не заразят других людей.

«Это действительно так, ведь вакцинированные люди в пять раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз более низкий риск госпитализации с COVID-19, чем непривитые», — подчеркивают в ЮНИСЕФ.

Кроме того, согласно данным исследования, 65% граждан, которые вакцинировались, сделали это, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19.

Только 14% отметили, что они сделали это по рекомендации работодателя или учебного заведения.

В целом 60% всех украинцев положительно относятся к вакцинации от COVID-19 и 62% соглашаются с тем, что необходимо делать прививки от COVID-19.

«Среди тех, кто еще не вакцинировался и не хочет этого делать, большинство не доверяют вакцинам, считают, что вакцинация несет больше рисков, чем COVID-19 и не хотят переживать реакцию на вакцины. Почти четверть считают, что имеют медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, хотя на самом деле абсолютные противопоказания могут иметь менее одного процента людей. Те, кто не хотят вакцинироваться, не считают пандемию серьезной угрозой или COVID-19 такой болезнью, от которой нужно прививаться вообще», — подчеркнули в ЮНИСЕФ.

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В Фонде отметили, что, согласно результатам исследования, 87% привитых украинцев сказали, что прислушались к совету врача по поводу вакцинации. Из тех, кто еще не вакцинировался, 77% прислушались к совету врача вакцинироваться.

Более половины из тех, кто не хочет вакцинироваться, не доверились бы совету врача по этому поводу, 48% не обсуждали вопрос прививки с медиком, а 6% врач не рекомендовал прививаться.

По состоянию на 3 ноября, в Украине более 10,683 млн человек уже получили хотя бы первую дозу, а 7,597 млн — две дозы.

опрос, вакцинация
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