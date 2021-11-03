Большинство не вакцинированных от COVID-19 украинцев не хотят это сделать

Только около 42,3% еще не вакцинированных от COVID-19 украинцев готовы это сделать при определенных условиях, не хотят прививаться 54,6%.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ, UNICEF).
Как сообщается в пресс-релизе фонда, по данным исследования, более всего мотивирует желающих прививаться то, что вакцинация может предотвратить COVID-19 или осложнения от заболевания, а также то, что они не заразят других людей.
«Это действительно так, ведь вакцинированные люди в пять раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз более низкий риск госпитализации с COVID-19, чем непривитые», — подчеркивают в ЮНИСЕФ.
Кроме того, согласно данным исследования, 65% граждан, которые вакцинировались, сделали это, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19.
Только 14% отметили, что они сделали это по рекомендации работодателя или учебного заведения.
В целом 60% всех украинцев положительно относятся к вакцинации от COVID-19 и 62% соглашаются с тем, что необходимо делать прививки от COVID-19.
«Среди тех, кто еще не вакцинировался и не хочет этого делать, большинство не доверяют вакцинам, считают, что вакцинация несет больше рисков, чем COVID-19 и не хотят переживать реакцию на вакцины. Почти четверть считают, что имеют медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, хотя на самом деле абсолютные противопоказания могут иметь менее одного процента людей. Те, кто не хотят вакцинироваться, не считают пандемию серьезной угрозой или COVID-19 такой болезнью, от которой нужно прививаться вообще», — подчеркнули в ЮНИСЕФ.
В Фонде отметили, что, согласно результатам исследования, 87% привитых украинцев сказали, что прислушались к совету врача по поводу вакцинации. Из тех, кто еще не вакцинировался, 77% прислушались к совету врача вакцинироваться.
Более половины из тех, кто не хочет вакцинироваться, не доверились бы совету врача по этому поводу, 48% не обсуждали вопрос прививки с медиком, а 6% врач не рекомендовал прививаться.
По состоянию на 3 ноября, в Украине более 10,683 млн человек уже получили хотя бы первую дозу, а 7,597 млн — две дозы.
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