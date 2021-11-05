Зеленский по просьбе Ермака назначил Гриневецкого главой Одесской ОГА в обход закона

Сергей Гриневецкий был назначен главой Одесской областной государственной администрации, несмотря на люстрационное заключение. Это установили журналисты программы «Схемы», сопоставив результаты проверки Одесской ОГА на соответствие закону «Об очищении власти», письмо руководителя Офиса президента Андрея Ермака и указ Владимира Зеленского о назначении Гриневецкого.

В распоряжении журналистов оказалось письмо Андрея Ермака, датированное 10 ноября 2020 года. Руководитель Офиса президента обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление о назначении Сергея Гриневецкого главой Одесской ОГА.

Впоследствии его кандидатуру согласовали на заседании правительства.

Как выяснили «Схемы», за 4 дня до письма от Ермака — 6 ноября — облгосадминистрация приняла заключение относительно Гриневецкого о том, что он попадает под действие закона «Об очищении власти». Эту проверку в ОГА провели, когда Гриневецкий подавался еще на должность заместителя председателя. На основании такой проверки ему было отказано.

Закон запрещает быть у власти тем, кто был на руководящих должностях Компартии во времена Советского Союза. Гриневецкий, согласно его официальной биографии, с 1990 по 1991 год был первым секретарем Раздельнянского районного комитета Коммунистической партии Украины Одесской области.

Действовало люстрационное заключение и 27 ноября 2020 — в день, когда Владимир Зеленский подписал указ о назначении Гриневецкого председателем ОГА.

К тому моменту Гриневецкий уже имел решение Одесского окружного админсуда в свою пользу — о противоправности отказа ему занимать государственный пост, но это решение тогда еще не вступило в законную силу. Это произошло через две недели после президентского указа — 14 декабря 2020 г., когда появилось решение апелляционной инстанции.

Журналисты также установили, что Сергей Гриневецкий продвигал идею ратификации украинско-российских договоренностей, по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму.

Сергей Гриневецкий — многолетний руководитель Одесщины. Был народным депутатом — соратником бывшего спикера ВР Владимира Литвина. В 2002 году Гриневецкий получил орден Дружбы от президента России Владимира Путина. В 2004 году Гриневецкий принимал участие в съезде в Северодонецке Луганской области. Тогда участники этого собрания угрожали создать «юго-восточную республику». В то время Гриневецкий тоже был главой Одесской областной администрации.