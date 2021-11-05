Украинцы уже «амнистировали» 150 млн гривен

Украинцы по состоянию на 5 ноября задекларировали активов на 150 млн грн в рамках налоговой амнистии, за счет чего бюджет получил 6,9 млн грн, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«У нас уже 150 млн грн — общая стоимость задекларированных украинцами активов в рамках проведения налоговой амнистии. Сбор — 6,9 млн грн», — написал от в Телеграм-канале в пятницу.

Как сообщалось, в Украине 1 сентября 2021 года началась кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физлиц, которая продлится год, до 1 сентября 2022-го.