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Украинцы уже «амнистировали» 150 млн гривен

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Украинцы уже «амнистировали» 150 млн гривен

Украинцы по состоянию на 5 ноября задекларировали активов на 150 млн грн в рамках налоговой амнистии, за счет чего бюджет получил 6,9 млн грн, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«У нас уже 150 млн грн — общая стоимость задекларированных украинцами активов в рамках проведения налоговой амнистии. Сбор — 6,9 млн грн», — написал от в Телеграм-канале в пятницу.

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Как сообщалось, в Украине 1 сентября 2021 года началась кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физлиц, которая продлится год, до 1 сентября 2022-го.

налоги, налоговая амнистия
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Пятница, 5 ноября 2021
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