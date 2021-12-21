В рамках налоговой амнистии задекларировали уже более миллиарда гривен

Сумма задекларированных в рамках налоговой амнистии активов в настоящее время составляет 1,068 млрд грн, за последние две недели она выросла на 327%, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Налоговая амнистия набирает обороты. Имеем первый миллиард задекларированных в рамках налоговой амнистии граждан Украины», — написал он в «Телеграм-канале» во вторник.

Сбор в государственный бюджет с указанных средств превысил 51 млн грн, добавил Гетманцев.

Как сообщалось, в Украине 1 сентября 2021 года началась кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физлиц, которая продлится год, до 1 сентября 2022-го.