Разумков создает в Раде новое объединение «Разумная политика»

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение «Разумная политика».

По данным источников СМИ, туда войдут около 25 народных депутатов из числа «Слуги народа», «Батькивщины» и внефракционных.

Среди них, в частности, «слуги народа» Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, экс-«слуга» Людмила Буймистер и нардеп от «Батькивщины» Андрей Николаенко.

Эту информацию агентству «Интерфакс-Украина» подтвердила его пресс-секретарь Ольга Туний.

«Да, эта информация соответствует действительности. Дмитрий Александрович решил создать межфракционное объединение „Разумная политика“ и в него войдут около 25-ти народных депутатов», — сказала она.

По ее словам, документы о создании МФО, скорее всего, уже были направлены спикеру Руслану Стефанчуку.

Кроме того, Туний частично подтвердила и персональный состав объединения. Так, среди его членов — нардепы Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько (все четверо из фракции «Слуга народа»), бывшая представительница монобольшинства Людмила Буймистер, которую недавно исключили из рядов «Слуги народа», а также депутат «Батькивщины» Андрей Николаенко.

Напомним, что 6 октября народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Против отставки Разумкова голосовали такие нардепы «СН»: Людмила Буймистер, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Оксана Дмитриева, Владимир Козак, Василий Мокан, Нелли Яковлева.

Ранее в интервью «Украинской правде» Разумков заявлял, что есть большое количество народных депутатов, которых он считает своей командой.