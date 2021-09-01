«Налоговая амнистия»: в Украине стартовало добровольное декларирование

С 1 сентября граждане Украины имеют право подать одноразовую добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
«В добровольной декларации не нужно будет указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов. Добровольное декларирование — это способ цивилизованно вывести на свет деньги и активы», — говорится в сообщении.
Введение одноразового добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет предусмотрено в законе № 1539. Закон создает стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, и привлечения их в экономику Украины.
Кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физических лиц продлится до 1 сентября 2022 года.
Декларирование активов осуществляется по желанию гражданина, имеющего право на такое декларирование.
Процедура декларирования — абсолютно добровольная, декларант при этом не должен подтверждать источники своих доходов.
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