«Налоговая амнистия»: в Украине стартовало добровольное декларирование

С 1 сентября граждане Украины имеют право подать одноразовую добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«В добровольной декларации не нужно будет указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов. Добровольное декларирование — это способ цивилизованно вывести на свет деньги и активы», — говорится в сообщении.

Введение одноразового добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет предусмотрено в законе № 1539. Закон создает стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, и привлечения их в экономику Украины.

Кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физических лиц продлится до 1 сентября 2022 года.

Декларирование активов осуществляется по желанию гражданина, имеющего право на такое декларирование.

Процедура декларирования — абсолютно добровольная, декларант при этом не должен подтверждать источники своих доходов.