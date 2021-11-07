В Украину прибыла крупная партия вакцины Moderna

7 ноября Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину более 2,9 млн доз противоковидной вакцины производства компании Moderna.

Как сообщил Минздрав, предоставление Киеву новой партии «Модерны» (2 930 300 доз) осуществили в рамках гуманитарной инициативы COVAX, препарат Украина получила бесплатно.

Всего в рамках COVAX вместе с этой партией ЮНИСЕФ доставил в Украину уже 7 415 810 доз вакцин от различных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac).