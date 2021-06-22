ЕC дополнительно купил 150 млн доз вакцины Moderna

Еврокомиссия подписала дополнительный контракт с компанией Moderna на поставку еще 150 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Сегодня мы гарантировали получение 150 млн дополнительных доз вакцины Moderna», — написала она в «Твиттере».
В свою очередь представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер пояснил на брифинге в Брюсселе, что речь идет о дополнении к контракту с Moderna, по которому вакцина может быть поставлена с 3-го квартала 2021 года до 2022 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016