ЕC дополнительно купил 150 млн доз вакцины Moderna

Еврокомиссия подписала дополнительный контракт с компанией Moderna на поставку еще 150 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы гарантировали получение 150 млн дополнительных доз вакцины Moderna», — написала она в «Твиттере».

В свою очередь представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер пояснил на брифинге в Брюсселе, что речь идет о дополнении к контракту с Moderna, по которому вакцина может быть поставлена с 3-го квартала 2021 года до 2022 года.