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Эксперты выбрали лучшую вакцину от COVID-19

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Эксперты выбрали лучшую вакцину от COVID-19

Эксперты Всемирного конгресса вакцин-2021, который проходит в онлайн-формате, назвали лучшую вакцину от коронавируса. Ей стал препарат от американской компании Moderna, сообщается на сайте мероприятия.

В шорт-лист награды «Лучшая вакцина от COVID» также вошли российская вакцина «Спутник V» от Центра им. Гамалеи, американские Janssen и Novavax, канадская Medicago, препарат от британско-шведской AstraZeneca, вакцина от Pfizer/BioNTech, разработка индийской фармкомпании Bharat Biotech и препарат для животных Zoetis.

Препарат от Pfizer и BioNTech при этом «получила весьма высокую оценку».

Эксперты также выбрали Moderna в категории «Лучшая новая технология/платформа вакцины». По какому принципу происходил отбор, не уточняется.

Всемирный конгресс вакцин — серия конференций с участием международных экспертов и ученых, которые занимаются проблемами разработки и распространения препаратов. Он проводится более 20 лет.

Moderna получила разрешение на применение своей вакцины в США 16 декабря прошлого года, несколько дней спустя препарат одобрили в Евросоюзе.

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30 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от Modernа в список рекомендованных для экстренного использования. Как сообщили в организации, данные о препарате изучила Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации. Они рекомендовали использование препарата для людей от 18 лет и старше. По данным SAGE, его эффективность составила 94,1%.

Эффективность вакцины Pfizer/BioNTech, как сообщили разработчики, превышает 90%, AstraZeneca — 70%.

вакцина, Moderna
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