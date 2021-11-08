«Газпром» сообщил о готовности «Северного потока – 2» к запуску

Газопровод «Северный поток −2» готов к запуску. Об этом сообщил в ходе закрытой телефонной конференции с инвесторами заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников, передает ТАСС.
«Газопровод „Северный поток — 2“ завершен и готов к запуску», — сказал он.
Первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторая нитка находится в процессе подготовки к заполнению, добавил топ-менеджер российского газового холдинга.
При этом он отказался комментировать процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора.
Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.
Для запуска газопровода оператор проекта должен предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также потребуется получить регистрацию как независимый транспортный оператор — Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.
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