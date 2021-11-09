В Лондоне заметили переброску российских танков к границе с Украиной

Как минимум батальон российских танков Т-80У, которые погрузили на железнодорожные платформы в Воронежской области, может быть переброшен к границе с Украиной, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на британскую компанию Jane’s, которая специализируется на анализе военной информации. Ее эксперты предполагают, что военная техника, предположительно, будет направлена на полигон Погоново в Хохольском районе Воронежской области.
В Jane’s отметили, что, в отличие от ситуации весной 2021 года, когда передвижения российских сил также вызвали озабоченность Запада, на этот раз техника перебрасывается скрытно, по ночам.
Ранее Jane’s сообщало о появлении дополнительных танков и артиллерии также в Брянской и Курской областях, которые граничат с Украиной.
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