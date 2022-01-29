Россия вернула часть своих войск в казармы

Силы Западного военного округа ВС РФ завершили «плановую проверку боеготовности» и возвращаются в места базирования, сообщают российские СМИ.

По словам командующего войсками генерал-полковника Александра Журавлева, задачи, стоявшие перед войсками, выполнены, «продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах».

В пункты постоянной дислокации возвращаются авиация, подразделения из состава бригад связи, инженерные подразделения, а также подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

О начале плановой проверки боевой готовности войск с передислокацией подразделений на полигоны, в том числе отдаленные, Западный и Южный военные округа объявили 25 января. В тренировках ЗВО были задействованы более 1 тыс. военных Первой танковой армии и около 100 единиц военной техники.

Войска и силы ЗВО дислоцируются в административных границах трех федеральных округов (Северо-Западного, Центрального и части Приволжского), на территории 26 регионов, в том числе Брянской, Воронежской и Курской областей, которые граничат с Украиной.

Страны Запада, в том числе США, несколько месяцев говорят о наращивании российских войск у украинской границы. В начале января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия сконцентрировала на границе с Украиной не менее 100 тыс. военных с возможностью удвоения численности в короткие сроки. Москва отвергает обвинения в том, что планирует агрессию против нашей страны.