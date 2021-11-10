Зеленский примет участие в инициированном США «Саммите за демократию»

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в международном «Саммите за демократию», который пройдет по инициативе президента США Джо Байдена в режиме видеоконференции 9-10 декабря. Об этом в среду сообщил офис украинского лидера.

Администрация президента сообщила, что в Вашингтоне находится глава ОП Андрей Ермак, который провел там встречу с бывшим американским послом Уильямом Тейлором. «Андрей Ермак проинформировал Уильяма Тейлора о подготовке нашего государства к саммиту „лидеров за демократию“, в котором примет участие президент Украины Владимир Зеленский», — говорится в сообщении на сайте главы государства.

В Вашингтоне сейчас находится украинская делегация, которая будет участвовать в заседании назначенной на среду Комиссии стратегического партнерства Украины и США. В рамках этого визита Ермак провел встречу не только с Тейлором, но и с политическим директором Министерства иностранных дел Великобритании Тимоти Барроу. «Руководитель офиса президента и политический директор МИД Великобритании обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью на востоке и вокруг Украины, дальнейшего взаимодействия в развитии оборонных способностей нашего государства и в сфере энергетики. Речь шла о вызовах для европейского региона в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2», — добавили в администрации президента.

11 августа в Белом доме заявили, что Джо Байден созывает «Саммит за демократию». Было заявлено, что темами встречи станут защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека. Мероприятие должно состояться 9-10 декабря в режиме видеоконференции, а примерно через год планируется второй саммит в очном формате.