Ермак написал, что Байден хочет посетить Украину

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что ожидает возможности снова посетить Украину и заверил в своей поддержке в вопросах реформирования страны, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Президент Байден поддерживает Украину во всем, а его команда высоко ценит все, что делает президент Зеленский в вопросах реформирования страны. Джо Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте», — написал Ермак на странице в Facebook.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил о том, ценит поддержку США и намерён серьёзно проводить реформирование страны.

«Украина ценит поддержку США на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев», — отметил Зеленский в своем Твиттер по итогам переговоров с президентом США.

Белый дом также опубликовал пост-релиз по итогам разговора Байдена с Зеленским.