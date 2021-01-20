Зеленский ждет встречи с Байденом в Киеве и рассчитывает на улучшение отношений

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает встречи с новоизбранным президентом США Джо Байденом и считает, что отношения между странами станут лучше.

«Наблюдаю за инаугурацией нового президента США в новом офисе на улице Банковой. Буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном Киеве. Я уверен, что наши отношения улучшатся», — написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Джо Байден в среду принял присягу в Вашингтоне и, таким образом, стал 46-м президентом США.

Торжественная церемония инаугурации главы государства проходит перед зданием Капитолия.

Ранее присягу принесла вице-президент США Камала Харрис.