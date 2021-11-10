На 10 из 12 украинских ТЭС нет даже минимально необходимых запасов угля

На 10 ноября 10 из 12 украинских теплоэлектростанций не имеют минимальных запасов угля, 25 энергоблоков остановились из-за отсутствия топлива.
Так, запасы не соблюдены на шести ТЭС группы ДТЭК Рината Ахметова: Кураховской, Ладыжинской, Добротворской, Бурштынской, Запорожской, Приднепровской. Кроме того, не имеют гарантированного объема три ТЭС государственного Центрэнерго: Змиевская, Трипольская, Углегорская и Славянская ТЭС Донбассэнерго.
При этом соблюдение гарантированных запасов является одним из условий лицензионной деятельности, которая должна выполняться безусловно.
Кроме того, 25 энергоблоков сейчас простаивают из-за отсутствия топлива. Больше всего энергоблоков по этой причине остановили работу у государственной Змиевской ТЭС, из-за дефицита потерявшей 7 энергоблоков. В настоящее время на электростанции работает только один энергоблок.
Углегорская ТЭС остановила 4 блока, а Трипольская — 3. Они тоже принадлежат Центрэнерго.
На аварийных ремонтах также находятся по два энергоблока на Кураховской и Бурштынской ТЭС ДТЭК.
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