Глава МВД обещает стрелять без предупреждения в случае попыток захвата админзданий

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подчеркивает, что все структуры МВД выполняют поставленные задачи по обеспечению внутренней безопасности Украины, а украинцам следует сохранять спокойствие и продолжать свою ежедневную работу.

«300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут свою службу по защите внутренней безопасности Украины. Несмотря на какие-либо заявления о возможных агрессивных действиях со стороны РФ никто не паникует и не боится, — каждый просто выполняет свою работу для спокойствия украинцев», — сказал министр в видеообращении.

Монастырский отметил: «Мы верим в наши Вооруженные силы. Они, вместе с дипломатами и разведчиками обеспечивают внешнюю безопасность Украины».

Глава МВД заверил, что министерство приложит все усилия для недопущения сепаратистских проявлений, которые имели место в весной 2014 год в Харькове, Луганске, Донецке.

«Повторения Славянска мы также не допустим. Если какой-то „гиркин“ попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения и колебаний», — заверил глава ведомства.

Говоря о том, чем каждый украинец может помочь своей стране, Монастырский отметил: «Во-первых, сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее. Во-вторых: каждый на своем месте должен выполнять работу, которую он выполняет каждый день, чтобы работали школы, больницы, детские сады, предприятия».

«Украина сильная и единая. Все будет хорошо», — подытожил глава МВД.