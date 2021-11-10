В США зафиксирована рекордная за 30 лет инфляция

Рост индекса потребительских цен в октябре составил 6,2% в годовом выражении, следует из данных Минтруда США. Это рекордный показатель инфляции с 1990 года. Инфляция в сентябре составляла 5,4%. Такой резкий рост цен оказался выше прогноза аналитиков в 5,9%. В месячном выражении инфляция составила 0,9%, что также опережает ожидания экспертов в 0,5%.

Базовый индекс цен, который исключает волатильные цены на продовольствие и энергоносители, в октябре вырос на 4,6% по сравнению с прошлым годом — это рекорд с 1991 года. По данным Министерства труда, в октябре подъем инфляции в основном был связан с ростом цен на новые и подержанные автомобили, энергоносители, мебель, аренду жилья и медицинское обслуживание. Снижение цен было зафиксировано на авиабилеты и алкоголь.

В отдельном отчете Минтруда заявило, что реальная заработная плата (за вычетом инфляции) упала на 0,5% с сентября по октябрь, несмотря на увеличение средней почасовой заработной платы на 0,4%.

Нехватка работников для удовлетворения потребительского спроса толкает заработную плату вверх, а компании, чтобы компенсировать более высокие затраты на рабочую силу, повышают цены, отмечает The Wall Street Journal. Сегодняшние данные Министерства труда показывают снижение числа первоначальных заявок на получение пособия по безработице с 271 тыс. до 267 тыс., что ниже оценки аналитиков в 269 тыс.

Председатель ФРС Джером Пауэлл неоднократно подчеркивал, что текущее ценовое давление — это временное явление, которое связано с проблемами из-за пандемии. Пауэлл и глава Минфина США Джанет Йеллен ожидают, что инфляция вернется под контроль в течение года.

Резкий рост инфляции может привести к тому, что ФРС ужесточит денежно-кредитную политику быстрее, чем было запланировано.