В США зафиксирована рекордная за 30 лет инфляция

Рост индекса потребительских цен в октябре составил 6,2% в годовом выражении, следует из данных Минтруда США. Это рекордный показатель инфляции с 1990 года. Инфляция в сентябре составляла 5,4%. Такой резкий рост цен оказался выше прогноза аналитиков в 5,9%. В месячном выражении инфляция составила 0,9%, что также опережает ожидания экспертов в 0,5%.
Базовый индекс цен, который исключает волатильные цены на продовольствие и энергоносители, в октябре вырос на 4,6% по сравнению с прошлым годом — это рекорд с 1991 года. По данным Министерства труда, в октябре подъем инфляции в основном был связан с ростом цен на новые и подержанные автомобили, энергоносители, мебель, аренду жилья и медицинское обслуживание. Снижение цен было зафиксировано на авиабилеты и алкоголь.
В отдельном отчете Минтруда заявило, что реальная заработная плата (за вычетом инфляции) упала на 0,5% с сентября по октябрь, несмотря на увеличение средней почасовой заработной платы на 0,4%.
Нехватка работников для удовлетворения потребительского спроса толкает заработную плату вверх, а компании, чтобы компенсировать более высокие затраты на рабочую силу, повышают цены, отмечает The Wall Street Journal. Сегодняшние данные Министерства труда показывают снижение числа первоначальных заявок на получение пособия по безработице с 271 тыс. до 267 тыс., что ниже оценки аналитиков в 269 тыс.
Председатель ФРС Джером Пауэлл неоднократно подчеркивал, что текущее ценовое давление — это временное явление, которое связано с проблемами из-за пандемии. Пауэлл и глава Минфина США Джанет Йеллен ожидают, что инфляция вернется под контроль в течение года.
Резкий рост инфляции может привести к тому, что ФРС ужесточит денежно-кредитную политику быстрее, чем было запланировано.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016