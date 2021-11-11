Более 100 тысяч человек вышли на марш националистов в Варшаве

Традиционное шествие, которое ежегодно проводится в польской столице по случаю Дня независимости Польши, проходит в четверг в центре города с участием по меньшей мере 100 тыс. человек. Такую цифру озвучили организаторы этого мероприятия.
Участники Марша независимости, организуемого национал-патриотическими и ультраправыми организациями, днем полностью заняли центральный круговой перекресток и прилегающие улицы. Сформировав широкую колонну, они пошли к мосту Понятовского, чтобы перейти по нему через реку Висла к Национальному стадиону.
Как передают СМИ, большинство участников маршируют с бело-красными национальными флагами и другой патриотической символикой. В этом году шествие проходит под общим названием «Независимость не продается». «Бело-красные — непобежденные», «Идет марш независимости», «Бог, честь и отечество» — скандируют участники акции.
Кроме того, участники шествия сожгли флаг Германии. Видеозапись была опубликована в Twitter. В толпе вокруг были в том числе дети.
По информации Польского агентства печати, никаких серьезных инцидентов пока не зафиксировано. Безопасность обеспечивают как организаторы марша, так и усиленные патрули полиции и военной жандармерии.
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