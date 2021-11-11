Уже девять стран ЕС сохранили возможность въезда для вакцинированных граждан Украины

Граждане Украины, получившие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции Covid-19, смогут въезжать в Ирландию при наличии подтверждающих документов, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Ирландия стала девятой страной ЕС, оставшейся открытой для путешествий украинцев. Условия — полная вакцинация, сертификат о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест. По-прежнему для путешествия в Ирландию необходимо иметь визу», — написал Кулеба в соцсети Twitter.

Все условия въезда доступны на сайте Консульской службы Украины.

Как сообщалось, ранее о сохранении возможности въезда для украинцев сообщили Кипр, Хорватия, Эстония, Нидерланды, Чехия, Австрия, Дания и Бельгия.